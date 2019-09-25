Первое фото убийцы Михаила Круга опубликовали в Сети

Москва, 25 сентября. Фотография члена преступной группировки «Тверские волки» Дмитрия Веселова по кличке Весел появилась в Сети. Согласно версии следствия, именно он убил российского шансонье Михаила Круга летом 2002 года.

По данным ресурса Tverigrad.ru, до того, как пойти по криминальному пути, Веселов вел обычную жизнь. В 29-летнем возрасте Веселов примкнул к ОПГ «Тверские волки» — главари группировки, скорее всего, оценили его хорошее владение приемами рукопашного боя и классической борьбы.

Напомним, 24 сентября в МВД по Тверской области сообщили, что ОПГ «Тверские волки», в которую входил застреливший музыканта Круга Дмитрий Веселов, была причастна к гибели примерно 30 человек.

Ранее сообщалось, что член «Тверских волков» Александр Агеев признал свое участие в убийстве Михаила Круга. Следствие определило, что в 2002 году он вместе с Веселовым по распоряжению криминального авторитета Александра Костенко (Лом) собирался похитить из дома артиста ценные вещи.

По задумке преступников, Круг должен был обратиться к Костенко с просьбой вернуть украденное, после чего в счет долга выплачивать часть гонораров с выступлений. Однако шансонье с женой и детьми вернулись домой раньше, чем ожидали бандиты. Веселов два раза выстрелил в Круга и сбежал с места преступления вместе с Агеевым. Музыкант был доставлен в больницу, но в медицинском учреждении он скончался.

Самого Веселова в 2003 году убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов. Уголовное дело по факту смерти музыканта было решено прекратить в связи со смертью подозреваемого.

Ранее музыкальный продюсер Вадим Цыганов и его супруга — исполнительница Виктория Цыганова — попросили обнародовать снимок убийцы Михаила Круга.