Стало известно, о чем Лавров и Зеленский говорили на полях ГА ООН

Нью-Йорк, 25 сентября. Стали известны подробности короткого разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам источника агентства «Интерфакс-Украина», Лавров и Зеленский говорили о подготовке встречи в «нормандском формате», а также о ситуации вокруг отношений Москвы и Киева.

Напомним, краткий контакт Лаврова и Зеленского состоялся на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав стран-участниц 74-й сессии ГА ООН. Мероприятие открылось 24 сентября в Нью-Йорке. Днем ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя вопрос о встрече в «нормандском формате», посоветовал президенту Украины налаживать личные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Волкер указал на то, что именно благодаря прямому контакту лидеров России и Украины стал возможен обмен пленными.

«Они (Путин и Зеленский. — Прим. ФАН) делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение проблемы стало возможным»,— подчеркнул Волкер.

В конце августа тему проведения саммита в «нормандском формате» поднял и глава МИД РФ. По мнению Лаврова, встречу лидеров «нормандской четверки» можно обсуждать только при условии полного разведения сил в Донбассе. Огромное значение также играет выполнение Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в этой стране Луганская и Донецкая Народные республики заявили о своей независимости. Тогда киевские власти начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию. 6 июня 2014 года лидеры России, Германии, Франции и Украины провели переговоры в в Нормандии, обсудив кризис в Донбассе. В феврале 2015 года в Минске лидеры «нормандской четверки» приняли минские соглашения. Правда, выполнять их украинское руководство не торопится.

Возможную новую встречу «четверки» в середине сентября прокомментировал глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма. Он выразил опасения, что лидеры Франции и Германии попытаются убедить Зеленского пойти на условия Москвы, а также поменять внешнюю политику в отношении Кремля, сообщала ранее НСН.