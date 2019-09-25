Проблемы сохранения культурного наследия обсудили в Москве. ФАН-ТВ

Департамент культурного наследия Москвы в четвертый раз проводит научно-практический семинар имени А.Г. Векслера. На мероприятии поднимаются вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия. На площадке собираются эксперты в области археологии, политики и других наук. Также сюда позвали студентов, будущих специалистов-реставраторов.

Семинар по традиции проходит параллельно с Международным советом по культурному наследию. Этот интернациональный форум объединяет высококлассных специалистов в области сохранения памятников истории и культуры из разных стран для обмена информацией и опытом. Площадкой для мероприятия служит Российский экономический университет имени Плеханова. Ежегодный научно-практический семинар посвящен памяти Александра Григорьевича Векслера, который был первым главным археологом Москвы. Основными целями проведения семинара являются: помощь госохране, сохранению и популяризации московских памятников, решение вопросов реставрации и подготовки реставраторов, а также привлечение молодежи к проблемам сохранения культурного наследия.

