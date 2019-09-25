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Российский космонавт рассказал, как иностранцы относятся к благословению перед полетом

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Российский космонавт рассказал, как иностранцы относятся к благословению перед полетом

Москва, 25 сентября. Российский космонавт Максим Сураев рассказал, как иностранные космонавты относятся к обряду благословения, который проводят перед вылетом на орбиту Земли.

Ракету освещает священник за два часа до старта миссии. Перед вылетом каждый космонавт может исповедаться и причаститься. По словам Сураева, это все добровольно.

«Есть ли есть желание, если веруешь, то, пожалуйста, — пришел и исповедовался, причастился перед полетом. Кто-то делает, кто-то — нет», — уточнил Сураев, его слова передает «360».

Батюшка окропляет космонавтов святой водой перед выходом на стартовую площадку. Иностранные космонавты воспринимают церковное таинство спокойно. Некоторые просят, чтобы их не трогали.

Но насильно никого не заставляют причащаться, добавил Сураев. По словам настоятеля храма Георгия Победоносца на Байконуре Сергия, большинство иностранцев даже приветствуют православные традиции.

Космонавты понимают, что им нужна помощь вне зависимости от вероисповедания. После успешного выполнения миссии они навещают церковь.

Напомним, что в России традиция благословения экипажа космического корабля появилась в 1997 году. Незадолго до старта в бассейне гостиницы крестили одного из членов экипажа — Александра Лазуткина.

С тех пор представители РПЦ поняли, что космонавты нуждаются в их помощи. Ранее сообщалось, что первая женщина-космонавт Валентина Терешкова посадила в Московской области именное дерево.

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