Киев, 25 сентября. Житель Винницкой области женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии. Разница в возрасте между супругами составила более 50 лет.

Молодому человеку, о котором идет речь, 24 года. Его супруге — 81 год. Так как у женщины инвалидность первой группы, муж был автоматически признан ее опекуном. В военкомате подтвердили, что такая ситуация является основанием для отсрочки от воинской службы в ВСУ, передает телеканал «1+1».

По информации СМИ, житель Винницкой области и его двоюродная бабушка состоят в браке уже два года. Как рассказали соседи, парень редко навещает пожилую женщину. Более часто к ней приезжают другие внуки и племянники.

Ранее начальник Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина (JMTG-U), подполковник армии США Роберт Трейси рассказал, как отрабатывал боевую подготовку с украинскими военнослужащими на Яворовском полигоне под Львовом. Американский военный заявил, что был разочарован личными и боевыми качествами своих подопечных из ВСУ.

По его словам, для служащих украинской армии характерны отсутствие взаимовыручки и взаимопонимания, необразованность, лень, вороватость, взяточничество и повальное пьянство. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что также в «ВСУ зашкаливает казнокрадство»