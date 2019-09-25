Врач-иммунолог рассказал, чем опасен холестерин

Москва, 25 сентября. Повышенный уровень холестерина в организма человека способен привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, заявили эксперты. Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, действительно ли необходимо избавляться от «плохого жира», и рассказал, чем он опасен.

Медик отметил, что холестерин присутствует в организме всегда, являясь одним из основных компонентов. К примеру, его содержат клетки головного мозга.

«Полностью избавиться от него невозможно, а низкий уровень может привести к расстройствам нервной системы, например к болезни Альцгеймера», – цитирует его «МИР24».

При этом и повышенный уровень холестерина может спровоцировать ряд болезней, среди которых — атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт, указал Болибок.

По словам врача, для обмена холестерина важно состояние печени, проверить которое можно посредством целого комплекса анализов.

«Печень – основной орган, который влияет на состояние холестерина. Поэтому ее надо холить и лелеять», — констатировал специалист.

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