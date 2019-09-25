Греф пожелал смерти подобным МВФ организациям

Москва, 25 сентября. Глава Сбербанка Герман Греф пожелал смерти организациям, подобным Международному валютному фонду (МВФ). Об этом он заявил на XXIII Международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Греф выразил мнение, что МВФ и аналогичные ему организации в современном мире неэффективны.

«Они не способны к саморефлексии, самореформе, — объяснил он свою точку зрения. — Много лет уже ведутся об этом разговоры, и многие люди за счет этих разговоров питаются».

Глава Сбербанка назвал МВФ «абсолютно мертвым органом». Он убежден, что государства и организации не должны попадать в зависимость от этого фонда, так как меры этой помощи не принесут никакой пользы.

«У них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы, — констатировал Греф. — Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций».

Членами Международного валютного фонда являются 189 государств. Организация ведет валютно‑кредитную деятельность и имеет статус специализированного учреждения ООН.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что МВФ рассматривает возможность предоставления Украине очередного транша на пять миллиардов долларов. По некоторым данным, кредит будет оформлен по новой программе финансовой помощи, которая заменит программу stand-by. Кредит войдет в механизм расширенного финансирования фонда.