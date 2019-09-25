Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Греф пожелал смерти подобным МВФ организациям

555
0 Оставить комментарий

Греф пожелал смерти подобным МВФ организациям

Москва, 25 сентября. Глава Сбербанка Герман Греф пожелал смерти организациям, подобным Международному валютному фонду (МВФ). Об этом он заявил на XXIII Международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Греф выразил мнение, что МВФ и аналогичные ему организации в современном мире неэффективны.

«Они не способны к саморефлексии, самореформе, — объяснил он свою точку зрения. — Много лет уже ведутся об этом разговоры, и многие люди за счет этих разговоров питаются».

Глава Сбербанка назвал МВФ «абсолютно мертвым органом». Он убежден, что государства и организации не должны попадать в зависимость от этого фонда, так как меры этой помощи не принесут никакой пользы.

«У них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы, — констатировал Греф. — Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций».

Греф пожелал смерти подобным МВФ организациям

Членами Международного валютного фонда являются 189 государств. Организация ведет валютно‑кредитную деятельность и имеет статус специализированного учреждения ООН.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что МВФ рассматривает возможность предоставления Украине очередного транша на пять миллиардов долларов. По некоторым данным, кредит будет оформлен по новой программе финансовой помощи, которая заменит программу stand-by. Кредит войдет в механизм расширенного финансирования фонда.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров