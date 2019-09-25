Выпавший из окна житель Варшавы приземлился на украинца

Варшава, 25 сентября. Поляк выпал из окна и приземлился на гражданина Украины в центре Варшавы. Об этом пишет польское издание Onet.pl.

Инцидент произошел 22 сентября около 22.40. 18-летний украинец сидел на лавочке возле дома, когда на него упал 26-летний гражданин Польши. В результате падения поляк погиб, а украинец потерял сознание. Парня госпитализировали с серьезными травмами головы. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Как отмечает польское издание, прямо перед падением поляка рядом с украинцем на скамейке сидел еще один человек. Неизвестный ушел оттуда буквально за несколько секунд до происшествия.

Ранее украинские гастарбайтеры пожаловались на жуткие условия жизни в Польше. Граждане Украины переезжают в поисках высокого заработка.