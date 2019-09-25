Греф назвал три главных качества «человека будущего»

Москва, 25 сентября. Главными качествами «человека будущего» являются высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют «человека будущего», — заявил Греф на международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ.

Первым необходимым качеством является высокая степень креативности, вторым — развитое системное мышление. Глава Сбербанка отметил, что найти человека креативного с системным мышлением — большая редкость. Третье качество заключается в высоком уровне умения достигать результата. Из 7 млрд людей 6 млрд будут сразу отсеяны, в итоге, в воронке останется совсем мало претендентов на звание «человека будущего», заключил Греф.

Греф добавил, что таких людей, которые обладают всеми тремя необходимыми качествами, нужно готовить еще со школы и детского сада, воспитывать эти качества всю жизнь. Отвечая на вопрос модератора о том, во что нужно вкладываться: в людей или технологии, Греф ответил, что носителем технологий является ноосфера.

«Вкладываться в технологии иначе как вкладываться в людей невозможно. Конечно же, надо вкладываться в людей», — заключил Греф.

Глава «Сбербанка» отметил, что сейчас все работодатели охотятся за людьми deep-people, T-people, их называют по-разному. Такие люди обладают широким кругозором, смежными навыками, в том числе soft skills, когнитивными и социальными навыками.

Ранее Греф признался, что уже в течение многих лет пытается перейти на шестидневную рабочую неделю, правда, мечтает о четырехдневной. Он также добавил, что в Сбербанке в настоящее время не собираются экспериментировать с новым форматом рабочей недели.