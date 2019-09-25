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ДНР организовала спецрейсы из Горловки в Ростовскую область для получения паспортов РФ

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ДНР организовала спецрейсы из Горловки в Ростовскую область для получения паспортов РФ

Донецк, 25 сентября. Министерство транспорта Донецкой Народной Республики организовало специальные рейсы из Горловки в Покровское и Матвеев Курган Ростовской области, где размещены пункты выдачи российских паспортов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Для удобства жителей Горловки и близлежащих городов, отправляющихся за получением российского гражданства организованными группами, открыты новые маршруты Горловка – Покровское (РФ) и Горловка – Матвеев Курган (РФ)», — передает сообщение ForPost.

Отправиться из Горловки в российский регион можно будет по вторникам, средам и четвергам в 5.30 по местному времени (совпадает с московским). Маршрут автобусов будет пролегать через Енакиево, Ждановку и Кировское.

Как уточнил замглавы миграционной службы ДНР Игорь Скребов, второй по счету пункт выдачи российских паспортов в Ростовской области начал свою работу в Матвеевом Кургане около месяца назад. За день два пункта могут обслужить около 400 человек.

ДНР организовала спецрейсы из Горловки в Ростовскую область для получения паспортов РФ

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса.

Глава государства подчеркнул, что вопрос носит гуманитарный характер, и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву. По словам Путина, ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины «переходит границы». 

В ответ Киев заявил, что отказывается признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР. Евросоюз, комментируя решение РФ, подчеркнул, что возможность введения санкций против Москвы в связи с выдачей паспортов не рассматривается.

 

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Источник: Донецкое агентство новостей
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