Добронравов рассказал о трудностях со съемками нового сезона «Сватов»

Москва, 25 сентября. Половина нового, седьмого сезона комедийного телесериала «Сваты» уже отснята, часть съемок украинского проекта проходила в Белоруссии из-за геополитических неурядиц. Об этом рассказал актер, исполнитель одной из главных ролей в сериале Федор Добронравов.

Исполнитель роли водителя на хлебозаводе Ивана Будько российский актер Федор Добронравов поделился подробностями о новом сезоне и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться во время съемок.

«Из-за геополитических неурядиц пришлось два года снимать в Белоруссии. Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона», — сказал актер «Известиям».

Добронравов признался, что за долгие годы работы в проекте не чувствует от него усталости, и рассказал, за что, по его мнению, сериал так полюбился зрителям.

«Не устал. В «Сватах» — великолепные партнеры, режиссер, сценарий, в сериале нет ничего, кроме добра, — ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла», — считает Добронравов.

Как признается актер, после завершения съемок шестого сезона он предложил завершить проект или сделать перерыв, поскольку актеры шесть лет подряд занимались этим проектом.

Но после нескольких лет жизни без «Сватов», рассказывает Добронравов, зрители стали интересоваться, будет ли у сериала продолжение, поэтому съемки было решено возобновить.

Напомним, шестой, и пока последний сезон «Сватов» завершился в 2013 году.

В 2017 году Госкино Украины запретило показ «Сватов» с участием Добронравова из-за визита российского актера в Крым. Самого Добронравова внесли в «черный список» деятелей культуры из России, которые якобы создают «угрозу национальной безопасности».

Впоследствии студия «Квартал 95», основателем которой является действующий глава Украины Владимир Зеленский, выиграла судебные разбирательства о запрете сериала «Сваты» на Украине. Суд подтвердил незаконность запрета многосерийного телефильма. Прежде такое постановление вынес Окружной административный суд Киева. Также суд отменил запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.