Киев не допустит, чтобы украинскую землю скупали граждане России или российские компании. Об этом заявил замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Его слова прокомментировал экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Говоря о планирующемся снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель, украинский чиновник отметил, что в соответствующем законопроекте прописано, что потенциальные покупатели земель будут проверяться «на предмет происхождения бенефициаров» перед регистрацией сделки, а после будет вестись постоянный мониторинг владельцев земли.

«Если в рамках мониторинга станет известно, что какой-то россиянин или российская компания стала владельцем украинской земли, участок конфискуют», — заявил Высоцкий в интервью агентству Liga.net.

Однако депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко посоветовал замминистра не торопиться с подобными высказываниями.

«Это очередная дурь безумно храбрых чиновников, вышедших из «95-го квартала». Они заводят и без того удручающую ситуацию вообще в тупик. Усугубляют раскол, потому что подобные заявления не приведут к миру. На месте Высоцкого и сотоварищей я бы не делал подобных ошибок. Потому что, судя по обстановке на мировой арене, главным инвестором и спасительным кругом для Украины может быть только Россия», — отметил Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Экс-депутат Рады напомнил заместителю министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины о пословице «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться».

«Если они продолжат обижать Россию, это до добра не доведет. Но у Зеленского в команде сплошные лебедь, рак и щука, как из басни Крылова. Согласия между ними нет, каждый тянет одеяло на себя, не думая о стране и народе. А для Украины это может закончиться фатально», — добавил Журавко.

Ранее он высказывал уверенность, что, несмотря на обещание Владимира Зеленского не распродавать украинскую землю иностранцам, сельхозземли по бросовым ценам купят именно зарубежные предприниматели, и это спровоцирует волну земельных бунтов на Украине.