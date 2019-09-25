Матвиенко призвала оказать содействие оздоровлению Волги

Москва, 25 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала комитет по аграрно-продовольственной политике оказать помощь Саратовской области в рамках программ «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании.

«Прошу наш комитет еще раз посмотреть эту тему. К сожалению, в прошлом году увеличился объём сброса загрязненных сточных вод в бассейн Волги. И Саратовская область справедливо ставит вопрос. Региону нужно оказывать содействие», — цитирует Матвиенко «Парламентская газета».

По словам губернатора области Валерии Радаева, региону выделили средства на экологические мероприятия, однако этого слишком мало. Саратовской администрации нужно еще как минимум два миллиарда, чтобы построить и реконструировать очистные сооружения, в которых нуждается и Саратов, и другие города.

«Чистая вода» — проект партии «Единая Россия», который был инициирован Борисом Грызловым в 2006 году. В 2010 году проект был преобразован правительством в федеральную целевую программу. Он нацелен на улучшение качества питьевой воды, строительство водозаборов и разработку концепции экономного водоснабжения.