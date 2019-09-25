Москва, 25 сентября. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского о публикации расшифровки их июльского телефонного разговора. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Забавно, что Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским без редактуры: «там все нормально, чего прицепились с импичментом», — уточнила она.

По словам Скабеевой, президент Украины при этом считает, что «разговор с Трампом — секрет: «private and confidential». Скабеева отреагировала на скандал с Зеленским и Трампом.

«Запутались парни. Давайте уже публикуйте, мы ждем!» — написала она.

В среду стало известно, что Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Трампу. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси. Как пишет газета «Известия», бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Напомним, The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что во время телефонных переговоров Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в июле этого года американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Последний настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Трамп, комментируя материал, заявил в Twitter, что «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой. Глава Белого дома считает, что историю о его беседе с Зеленским «сфабриковали» члены Демократической партии и «фейковые СМИ».

Сам Байден — кандидат на пост главы страны на выборах 2020 года — призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.