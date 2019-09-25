Развитие Северо-Западного ФО обсудили в Петербурге. ФАН-ТВ

Всероссийский форум «Устойчивое развитие» и конференция, посвященная строительству прошли в Петербурге. Участники обсудили развитие сельских территорий, поддержку фермерских хозяйств, перспективы строительной отрасли и рынка труда, уделили внимание экологии.
Форум уже прошел в Северо-Кавказком и Уральском федеральных округах. Теперь эксперты обсуждают развитие территорий в Северо-Западном ФО. В числе участников: полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан, председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, депутат Госдумы Ирина Роднина, а также лидеры общественных движений и инициативных групп.
«Нужна новая политика территориального развития, которая развивает потенциал российских регионов, каждого российского региона, сбалансированная, выверенная, научно-обоснованная, поддержанная обществом, региональная политика, которая включает дополнительные меры по распоряжению природного, исторического, культурного наследия территорий», — подчеркнул председатель Высшего совета ВПП «Единая Россия» Борис Грызлов.
О развитии Ленинградской области рассказывал ее губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что в прошлом году регион получил рекордное количество инвестиций — около 470 млрд рублей. Почти в два раза за пять лет вырос консолидированный бюджет, на 20 % увеличили содержание объектов социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования в отдаленных районах. Для их развития действуют специальные проекты, один из них — «Ленинградский гектар».
«Мы выделяем бесплатно в собственность 10 га земли в четырех дальних районах Ленобласти и выделяем стартовый капитал в размере 3 млн рублей, с последующем увеличением капитала в течение трех лет до 30 млн рублей для закрепления активных граждан, будь это индивидуальные предприниматели, семья, группа граждан», — пояснил Александр Дрозденко.