Развитие Северо-Западного ФО обсудили в Петербурге. ФАН-ТВ

Всероссийский форум «Устойчивое развитие» и конференция, посвященная строительству прошли в Петербурге. Участники обсудили развитие сельских территорий, поддержку фермерских хозяйств, перспективы строительной отрасли и рынка труда, уделили внимание экологии.

Форум уже прошел в Северо-Кавказком и Уральском федеральных округах. Теперь эксперты обсуждают развитие территорий в Северо-Западном ФО. В числе участников: полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан, председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, депутат Госдумы Ирина Роднина, а также лидеры общественных движений и инициативных групп.

«Нужна новая политика территориального развития, которая развивает потенциал российских регионов, каждого российского региона, сбалансированная, выверенная, научно-обоснованная, поддержанная обществом, региональная политика, которая включает дополнительные меры по распоряжению природного, исторического, культурного наследия территорий», — подчеркнул председатель Высшего совета ВПП «Единая Россия» Борис Грызлов.

О развитии Ленинградской области рассказывал ее губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что в прошлом году регион получил рекордное количество инвестиций — около 470 млрд рублей. Почти в два раза за пять лет вырос консолидированный бюджет, на 20 % увеличили содержание объектов социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования в отдаленных районах. Для их развития действуют специальные проекты, один из них — «Ленинградский гектар».