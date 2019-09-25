Команда Беглова выведет Петербург в 20-ку лучших городов мира

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 25 сентября, представил в Мариинском дворце десять кандидатур на пост вице-губернатора. Он подчеркнул, что делал выбор в пользу профессионализма и ответственности кандидатов.

В правительство Санкт-Петербурга вошли проверенные люди, которые умеют работать и знают, что именно нужно Северной столице. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политтехнолог, специалист по политическому PR Сергей Наумов.

Назначения в правительство

На должность вице-губернаторов были утверждены Максим Шаскольский, Николай Линченко, Любовь Совершаева, Анна Митянина, Олег Марков, Владимир Кириллов, Евгений Елин, Николай Бондаренко, Эдуард Батанов и Владимир Княгинин.

Любовь Совершаева будет возглавлять администрацию Санкт-Петербурга. Она займется координацией деятельности комитета по информатизации и связи.

Максим Шаскольский возьмет на себя решение вопросов энергетики и тарифной политики. Кроме того, вице-губернатор будет координировать работу профильного комитета.

Николай Линченко будет отвечать за вопросы капитального строительства, архитектуры и градостроительства. Он также займется выявлением, учетом, страхованием, популяризацией и обеспечением государственной охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

Анна Митянина координирует сферу социальной и демографической политики. Она также ответственна за работу комитета по здравоохранению, комитета по труду и занятости и управления ветеринарией.

Олег Марков будет контролировать работу архивного комитета, Государственной административно-технической инспекции, Гостехнадзора, комитета по внешним связям, делам записи актов гражданского состояния и развитию туризма. Владимир Кириллов — курировать работу комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности, культуры, экологии, а также — физической культуре и спорту.

Евгений Елин займется экономическим развитием и стратегическим планированием Санкт-Петербурга, учетом государственного имущества, землеустройством, решением вопросов в сфере имущественных отношений, федеральной собственности. Елин также будет курировать налоговую и финансовую политику Петербурга, разработку и исполнение бюджета города, увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета, промышленную и научно-техническую политику. Помимо всего прочего, он займется развитием предпринимательства и потребительского рынка и госзакупками.

Николай Бондаренко отвечает за работу Государственной жилищной инспекции.

Эдуард Батанов курирует инвестиционную политику в правительстве Петербурга. Владимир Княгинин — вопросы общего и среднего профессионального образования, спорта, культуры, природопользования, охраны окружающей среды и укрепления законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге. Он будет осуществлять контроль за деятельностью комитета по науке и высшей школе.

Правильные люди

Как отметил Сергей Наумов, команда Александра Беглова очень сильная. При ней город будет идти дальше и уверенно развиваться.

«Они смогут исправить все ошибки, которые были совершены при прошлой власти. Я уверен, что будет очень качественно проведена подготовка к зиме. Поэтому это проверенная команда и очень многие из них — люди федерального уровня. Они были бы востребованы на очень многих должностях. Главное, что такая команда (федерального уровня) будет работать в Санкт-Петербурге под руководством Беглова. Впереди будет очень много интересных проектов, которые с этой командой губернатор сможет реализовать», — пояснил Сергей Наумов.

Политолог отметил, что основные направления — повышение зарплаты учителям, врачам и медсестрам, строительство транспортной инфраструктуры, включая активное развитие метро. Многое из намеченного уже начинает реализовываться.

«С моей точки зрения, основным моментом станет метро. Потому что город развивается, появляется много новых районов. Метро, естественно, нужно для удобства и комфорта. Очень важно, что Беглов и его команда перешли сразу от слов к делу. Тем более, что он умеет находить финансирование. Плюс, будут строиться важнейшие инфраструктурные проекты. Санкт-Петербург скоро войдет в 20-ку лучших городов мира. Эта задача будет выполнена», — заключил Сергей Наумов.

Политолог Алена Август выразила мнение, что Беглов, понимая весь фронт работы, заранее сформировал команду. И те вице-губернаторы, которые были назначены, действительно неслучайные люди.

«Они понимают вопросы, в которых им придется разбираться. Это на самом деле очень хорошо для города», — добавила политолог.

18 сентября в Мариинском дворце состоялась инаугурация Александра Беглова. На мероприятии собрались петербургские парламентарии, судьи Уставного суда, а также почетные граждане Санкт-Петербурга.