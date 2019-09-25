Набор волонтеров на саммит Россия — Африка начался в Сочи

Сочи, 25 сентября. Организаторы экономического форума Россия-Африка, который состоится в октябре 2019 года в Сочи, объявили набор волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В общей сложности требуется 900 добровольцев. К настоящемцу моменту поступило более 400 заявок от желающих стать волонтерами. При этом заявки поступают не только от жителей Краснодарского края, но и от москвичей, петербуржцев, ростовчан и волгоградцев.

Волонтеры будут оказывать помощь в организации и проведении саммита. Добровольцы будут встречать участников саммита в аэропорту , а также помогать им с заселением в гостиницы. Кроме того, волонтеры будут работать на информационных стойках, осуществляя оперативное предоставление нужных данных гостям и участникам саммита. Финальные интервью с будущими волонтерами состоятся в начале октября.

По словам замглавы управления молодежной политики мэрии Сочи Марины Назаровой, за последние несколько лет в городе сформировалось мощное волонтерское движение. Сочинские добровольцы не первый раз принимают участие в крупных международных мероприятих, поэтому их опыт будет полезен в организации саммита Россия-Африка.



«Их опыт добровольческой деятельности пригодится организаторам саммита Россия-Африка. А награда для самих ребят, безусловно, увидеть своими глазами, как устроена мировая политика, оказаться в гуще событий», — пояснила Назарова.

Стать волонтером на предстоящем саммите Россия-Африка может любой человек, достигший совершенолетия. Кроме того, кандидат в волонтеры должен обладать знанием английского или других иностранных языков. Все добровольцы будут обеспечены бесплатным питанием и жильем.