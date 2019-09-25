Британский юрист попал в базу «Миротворца» за защиту РФ в европейском суде

Киев, 25 сентября. Британский юрист Майкл Свейнстон, готовивший позиции России на слушаниях в Европейском суде человека по Крыму, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

На сайте отмечается, что Свейнстон внесен в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, Грузии, оправдание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией».

Украинский сайт «Миротворец», не являющийся официальным порталом, известен скандальными публикациями. Администрация сайта публикуют личные данные журналистов, ополченцев из ЛНР и ДНР, деятелей культуры и других людей, которые, по мнению Киева, ведут «антиукраинскую» деятельность.

Правительство Германии потребовало от Киева удалить сайт «Миротворец». В базу портала были включены некоторые граждане ФРГ из-за критических высказываний в адрес украинского правительства.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» попал уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заместитель министра юстиции Михаил Гальперин. Его обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдание российской агрессии и манипулировании общественно значимой информацией».