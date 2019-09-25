Ответственность за производство порошкового алкоголя могут ужесточить в РФ

Москва, 25 сентября. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, устанавливающий штрафы до 500 тысяч рублей за оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Автором документа выступил Кабмин России. Проект закона предлагает ужесточить административную ответственность за производство или оборот такой продукции.

В частности, гражданам будет грозить штраф в размере 5-20 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, должностным лицам — в 20-50 тысяч рублей; юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».

Авторы законопроекта объяснили, что принятие документа поспособствует реализации задач, определенных в основах госполитики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года. Они отметили, что порошковый алкоголь потенциально опасен для здоровья граждан, как и его производство, и оборот.

Напомним, в январе в России вступил в силу запрет на продажу и производство «сухого алкоголя», предназначенного для получения продукции в жидком виде и содержащего в составе более 0,5% этилового спирта.

Власти признали продажу порошкового алкоголя опасным для здоровья. Покупатель, например, может менять его дозировку вне зависимости от рекомендаций производителя, чем создает угрозу своему организму.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении проект о запрете продажи алкоголя в «рюмочных». Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия». Речь идет о ресторанах, барах, кафе и буфетах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях и имеющих площадь зала обслуживания менее 20 квадратных метров.