Делегация ЛНР посетила Южную Осетию в годовщину образования республики

Луганск, 25 сентября. Делегация ЛНР приняла участие в торжествах, посвященных 29-й годовщине образования Республики Южная Осетия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Власти ЛНР и Южной Осетии планируют подписать меморандум в сфере молодежной политики, спорта и туризма. Об этом сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Он рассказал, что делегация ЛНР во главе с депутатом Народного Совета ЛНР Денисом Колесниковым посетила военный парад, выставку народного творчества и фестиваль национальной кухни.

Между сборными по футболу ЛНР и Южной Осетии состоялся товарищеский матч.

«Матч завершился для нас поражением, но дома и земля греет, можно сказать, что между республиками счет на сегодняшний день 1:1, поскольку в домашнем матче Луганск выиграл», — рассказал Сидоров.

По его словам, футбольный матч был интересный, спортсмены показали «красивый футбол, в котором не было нарушений и грязной игры».

«Здесь стоит обращать внимание не на количество забитых мячей, важно понимать, что это товарищеский матч, в котором наши спортсмены между собой стали больше общаться. Наши команды сдружились, ребята общаются, а это важно, потому что на сегодняшний день между федерациями, между самими спортсменами существуют товарищеские отношения – это большой шаг в народной дипломатии», — пояснил Сидоров.

Министр отметил, что власти республик поддерживают и развивают тесные взаимоотношения, в рамках этого сотрудничества в ближайшее время планируют подписать меморандум в сфере молодежной политики, спорта и туризма.