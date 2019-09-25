Эксперт объяснил прогноз Росстата о сентябрьских увольнениях

Москва, 25 сентября. Более 51 тысячи россиян могут лишиться своих рабочих мест до конца сентября. Об этом сообщили в Росстате.

Эксперты изучили это заявление и объяснили, насколько серьезно нужно его воспринимать.

«Это запланировано в рамках статистических погрешностей. Эти цифры нельзя назвать прям массовыми, как указывают, речь идет о менее 0,1% рабочей силы в стране», — объяснил «360» доцент кафедры управления предприятиями и производственными комплексами Александр Щелканов.

Экономический рост не слишком стремительно движется в развитии экономики, в то время как периодически происходит падение потребительского спроса.

Сокращения работников, как правило, обусловлены тем, что работодатели ищут источники повышения эффективности или возможности оптимизации, объясняет эксперт.

Многие работодатели в стремлении обрести выгоду идут по пути сокращения персонала, но это не всегда оказывается эффективно, отмечает Щелканов.

Он уверен, что главный вопрос в данной ситуации заключается в том, куда пойдут сотрудники после сокращений, и как они смогут переквалифицироваться. Но отмечает, что талантливые специалисты все равно останутся внутри рынка.

Экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский также подтвердил, что эти цифры не являются поводом для паники. По его словам, такой масштаб сокращений — естественное явление, которое не заслуживает такого пристального внимания.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что до конца сентября работу могут потерять около 52 тысяч жителей России. Речь шла о тех работниках, которые могут потерять рабочее место из-за планируемых сокращений штата или ликвидации организации.

Выводы Росстата были основаны на данных, которые работодатели предоставляют в организацию в рамках статистического наблюдения.