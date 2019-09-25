Постпред Британии при ООН призвал улучшить ситуацию с правами человека в Ливии

Лондон, 25 сентября. Немедленное прекращение огня и возврат к политическому процессу под руководством ООН необходимы для улучшения ситуации с правами человека в Ливии. Об этом заявил постпред Великобритании при женевском отделении ООН Джулиан Брейтуэйт в рамках интерактивного диалога с верховным комиссаром ООН по Ливии.

Британский дипломат заявил, что Лондон приветствует «приверженность Правительства национального согласия» (ПНС) Ливии сотрудничеству с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека и Советом ООН по правам человека.

«Соединенное Королевство серьезно обеспокоено значительным ухудшением положения в области прав человека в Ливии. Международное сообщество должно вновь подумать о том, как привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении Брейтуэйта, опубликованном на сайте Gov.uk.

В заявлении отмечается, что Великобритания осуждает «все нарушения и злоупотребления» в области прав человека, в том числе убийства, сексуальное и гендерное насилие, а также «попытки заставить замолчать журналистов, членов гражданского общества и правозащитников». Дипломат призвал «сделать больше» для защиты гражданских лиц, в том числе беженцев и мигрантов.

«Великобритания ясно понимает, что немедленное прекращение огня и возвращение к политическому процессу под руководством ООН имеет важное значение для улучшения ситуации в области прав человека в Ливии. В этой связи мы полностью поддерживаем усилия специального представителя Гасана Саламе и призываем все стороны к конструктивному участию», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе встретился с эмиром Кувейта, а также с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Кувейта. На полях 74-й сессии Генассамблеи ООН они обсудили последние события в Ливии, а также вклад Кувейта в решение ливийского конфликта в качестве члена Совета Безопасности ООН.

Напомним, затяжной политический кризис разразился в Ливии в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного народом парламента, а запад — под контролем так называемого Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое базируется в Триполи.

При этом неоднократно сообщалось, что на стороне Сарраджа воюют боевики запрещенных в РФ террористических организаций ИГИЛ1 и «Аль-Каида»1, а также наемники из Сирии, Туниса и стран Центральной Африки.

В апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, выступающий за порядок и стабильность в Ливии, объявил о начале наступления на Триполи для освобождения города от боевиков.

Гасан Саламе ранее сообщал, что на стороне ПНС в Ливии действуют иностранные наемники и террористы. Действия Правительства национального согласия подводят Ливию к полномасштабной гражданской войне, которая может разделить страну, отметил Саламе.

1 Организация запрещена на территории РФ.