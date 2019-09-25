Путин рассказал о главном смысле государственного управления

Москва, 25 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ключевым смыслом государственного управления обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни граждан.

Во время выступления на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI), российский лидер коснулся вопросов развития страны и выполнения национальных проектов. Он отметил, что национальные проекты реализуются, «чтобы добиться по-настоящему прорывных результатов». При этом Путин подчеркнул необходимость регулярной обратной связи.

Путин обратил внимание на то, что необходимо «объемное, объективное видение всей картины, где система работает, а где, к сожалению, иногда дает сбои», определяет, какие лучшие управленческие решения нужно тиражировать, где, напротив, сохраняются риски неплодотворности, коррупции, застоя.

Российский президент также указал на то, что необходимо наблюдать за тем, «как и с какой отдачей работают вложенные средства, как приемлемо и целесообразно распорядиться ресурсами в интересах достижения результатов».

По его словам, в формировании полномасштабной картины, в проведении систематического тестирования реформ, всего государственного, бюджетного хозяйства огромная роль принадлежит общественному, парламентскому контролю и представителям высшего органа финансового контроля.

Путин выразил уверенность в том, что сотрудники этих служб «призваны содействовать справедливому и ответственному государственному управлению», ключевой смысл которого заключается в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни граждан.