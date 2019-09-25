Вице-премьер Украины рассказал о новой тактике Киева по вступлению в НАТО

Киев, 25 сентября. Украина сохранит курс на евроатлантическую интеграцию, однако изменит тактику в данном вопросе. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что сейчас у Киева нет шансов присоединиться к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ). Кулеба напомнил, что в 2008 году Украина уже подавала заявку на присоединение к ПДЧ, однако эти действия не были восприняты положительно.

«И до этого дня ничего кардинально в этом вопросе не изменилось», — сказал украинский политик.

По словам Кулебы, сейчас Киеву необходимо сосредоточиться на внедрении стандартов НАТО, а не подавать очередную заявку. Вице-премьер подчеркнул, что Украине необходимы внутренние реформы. Кулеба уверен, что это позволит Вооруженным силам Украины достичь взаимосовместимости с армиями стран-членов НАТО.

«То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления», — констатировал украинский вице-премьер.

Также Кулеба отметил, что Киев находится в «прекрасном» диалоге с Североатлантическим альянсом. По его словам, Украина не планирует сворачивать сотрудничество с коллегами из НАТО.

«Наоборот, мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед», — заключил Кулеба.

Ранее политический аналитик Руслан Осташко объяснил, почему Украина никогда не сможет стать членом Евросоюза и НАТО. По словам эксперта, Киев не способен платить за членство в этих альянсах.