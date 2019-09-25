Мать экоактивистки Греты Тунберг оказалась звездой Евровидения

Москва, 25 сентября. Мать шведской школьницы Греты Тунберг, которая с 15 лет является известной экоактивисткой, оказалась звездой «Евровидения».

Как сообщают СМИ, мама Греты — 48-летняя певица Малена Эрнман, хорошо известная в Швеции. Она выступала на музыкальном конкурсе в 2009 и заняла на нем пятое место. Отец девочки — шведский актер Сванте Тунберг, а ее дедушка — Улоф Тунберг, известный режиссер, и телеведущий.

Отметим, что у Греты Тунбург диагностирован синдром Аспергера (нарушение психического развитие, сопряженное с трудностями в общении), обессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм (неспособность разговаривать в особых социальных ситуациях). Тем не менее школьница с 15 лет занимает активную экологическую позицию и проводит разные акции в защиту окружающей среды, в результате чего ее выдвинули на Нобелевскую премию мира.

23 сентября Грета выступила в ООН и раскритиковала мировых лидеров за то, что они «украли у нее детство». Она подчеркнула, что если бы страны мира тщательно следили бы за экологией, ей не пришлось бы делать то, что она делает.