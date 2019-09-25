Курды открыли огонь по людям в ответ на мирный протест жителей северо-востока Сирии

Жители города Аш-Шаддади, расположенного в южной части провинции Хасака на оккупированной курдами территории, вновь вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство действиями незаконной местной власти, сформированной Соединенными Штатами. О том, чем это в итоге закончилось, читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Демонстранты в первую очередь высказались против принудительной мобилизации, которую курдские радикалы регулярно проводят в мирных районах Заевфратья, набирая в свои отряды Сирийских демократических сил (SDF) гражданских лиц арабской национальности.

Кроме того, митингующие потребовали, чтобы оккупанты допускали местных жителей в состав городских и районных администраций, поскольку порядки, насаждаемые курдами, не учитывают реальных интересов народа и, соответственно, почти всегда встречают протест среди арабов.

Однако бойцы SDF, очевидно, были не настроены вести мирный диалог с населением. Вместо этого они открыли огонь по участникам акции протеста, передает портал News Front. Сведения о возможных жертвах обстрела пока уточняются. Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай, когда «Демократические силы» разгоняют митинги населения таким способом.

Помимо этого, в зоне контроля курдов и США по-прежнему бесчинствуют террористы, которых оккупанты по-прежнему не могут добить. Также при участии американцев из региона, богатого нефтью, активно вывозятся энергетические ресурсы. Кроме того, недавно стало известно о целом ряде эпизодов, указывающих на то, что на северо-востоке Сирии процветает незаконная торговля человеческими органами, о чем ФАН писало ранее.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин отметил в интервью ФАН, что арабское население воспринимает курдов как захватчиков, и тот факт, что SDF пытаются быть единоличными хозяевами районов за Евфратом, вызывает у них справедливое раздражение и неприятие. Между тем Вашингтон, напротив, стремится как можно дальше отодвинуть людей от власти, чтобы продолжать вывозить нефть из региона.

«Эти волнения среди местных граждан продолжаются уже давно, поскольку превалирующая часть местного населения – это арабы, но при этом они полностью исключены из процессов местного самоуправления. При официальной власти жители активно присутствовали в управляющих структурах городов и районов Заевфратья, но при американцах все стало иначе. Штаты принялись закручивать гайки с контрабандой ресурсов с сирийской территории, и это еще больше ударило по экономике региона и по имамам местных политических элит, которые ранее участвовали в этих торговых процессах», – пояснил наш собеседник.

Он заметил, что и более влиятельные люди восточного побережья, и простые жители – практически все как один выступают против новых оккупантов. Именно поэтому митинги на этой территории имеют такой серьезный масштаб и регулярно повторяющийся характер.

«То есть недовольства значительной части арабского населения нынешней ситуацией за Евфратом дополнительно усиливаются неудовлетворенностью местных бизнесменов, ранее являвшихся крупными участниками нефтяного сектора. Теперь у них либо совсем нет, либо почти нет дохода от перепродажи чистой нефти. Соответственно, митинги охватили как крупные города, так и небольшие населенные пункты провинций Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака. США и сами провоцируют их, продолжая оказывать давление на местные племена, в том числе путем утопления суден, переправляющих ресурсы на западный берег», – обратил внимание эксперт.

То есть американцы, как обычно, пришли в чужие земли, полные решимости вести только свою игру, не считаясь с мнением кого бы то ни было еще. Конечно, это не могло понравится местным гражданам, поэтому такое столкновение интересов вполне ожидаемо.