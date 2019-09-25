Песков рассказал, что Путин готовится к визиту в Венгрию в октябре

Москва, 25 сентября. Визит президента России Владимира Путина в Венгрию 30 октября уже готовится. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, подготовка к такому визиту ведется», — сказал он, комментируя публикацию венгерских СМИ о визите Путина в Будапешт.

В конце октября Путин посетит венгерскую столицу, чтобы обсудить вопросы сотрудничества двух стран в сфере экономики и энергетики с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В последний раз российский лидер посещал Венгрию в 2017 году.

Тогда визит был приурочен к XXXI чемпионату мира по дзюдо. В сентябре 2018 году Путин и Орбан встречались в Москве.