Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков рассказал, что Путин готовится к визиту в Венгрию в октябре

156
0 Оставить комментарий

Песков рассказал, что Путин готовится к визиту в Венгрию в октябре

Москва, 25 сентября. Визит президента России Владимира Путина в Венгрию 30 октября уже готовится. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Действительно, подготовка к такому визиту ведется», — сказал он, комментируя публикацию венгерских СМИ о визите Путина в Будапешт.

В конце октября Путин посетит венгерскую столицу, чтобы обсудить вопросы сотрудничества двух стран в сфере экономики и энергетики с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В  последний раз российский лидер посещал Венгрию в 2017 году.

Тогда визит был приурочен к XXXI чемпионату мира по дзюдо. В сентябре 2018 году Путин и Орбан встречались в Москве.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров