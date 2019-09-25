Провокаторы Жуков и Раджабов останутся под арестом за призывы к незаконным акциям в Москве

Москва, 25 сентября. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения двум фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве — Егору Жукову и Самарридину Раджабову.

Суд решил оставить под домашним арестом до 27 декабря Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Срок содержания под стражей в СИЗО до этой даты продлили и Раджабову, обвиняемому в насилии над сотрудником Росгвардии на незаконном митинге 27 июля в столице.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении меры пресечения Жукову и Раджабову», — огласила постановление судья Наталия Дударь.

Напомним, студент политологического департамента «Высшей школы экономики», блогер Жуков, по версии следствия, координировал действия толпы в Камергерском переулке 27 июля во время незаконного митинга и стал участником провокации со столкновением людей с сотрудниками правоохранительных органов. Именно тогда стражей правопорядка забросали бутылками.

После незаконной акции молодой технолог был привлечен к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках 27 июля по 212 статье УК РФ. Следователи также увидели в действиях Жукова манипуляции по управлению толпой.

Череду незаконных акций устроили в Москве в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.