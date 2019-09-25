Сирия, 25 сентября. Девушка скончалась из-за отсутствия медицинской помощи в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Турки передислоцировали подкрепление к границе с Сирией в Ракке. В Даръа произошла новая вылазка неизвестных, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести работы по восстановлению города Хараста в Дамаске; обследуют территории вокруг населенного пункта Аль-Харит северо-западнее Дейр-эз-Зора; потеряли одного из солдат в результате вылазки неизвестных в Даръа.

Курды: подозреваются в нападении на дом мирных жителей в городе Хасака.

ВС Турции: перебросили подкрепление к сирийско-турецкой границе.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (AleppoAMC) сообщает о взрыве в окрестностях Дамаска. Инцидент произошел в городе Хараста недалеко от опорного пункта сирийской полиции. Предполагается, что взрыв стал следствием работы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА), которые занимаются уничтожением СВУ, оставленных джихадистами вооруженной оппозиции. Напомним, в населенном пункте до сих пор ведутся восстановительные мероприятия, о начале которых стало известно еще летом прошлого года. Как известно, Хараста серьезно пострадала во время боевых действий между правительственными войсками и боевиками, а также в результате постоянных обстрелов со стороны радикалов. Часть городских зданий была намечена к сносу.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что правительственные войска приступили к обследованию территорий на северо-западе от Дейр-эз-Зора. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обыски в пустынном районе вокруг населенного пункта Аль-Харит с целью выявления террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, которые могли перебраться через Евфрат со стороны занимаемых курдами территорий.

Между тем поступает неподтвержденная информация о перестрелках к юго-востоку от административного центра провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), стычки произошли на линии соприкосновения «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и войск САР в районе города Меядин. Однако пока данные сведения нуждаются в проверке. Напомним, в последнее время сообщалось о возникновении напряженности между SDF и САА в регионе.

Провинция Даръа

Новостной портал Masar Press Agency заявляет о том, что в провинции Даръа произошло убийство еще одного из военных Сирийской арабской армии (САА). Военнослужащий сил САР был застрелен неизвестными в районе населенного пункта Ас-Санамин на севере региона. В организации налета подозреваются радикалы вооруженной оппозиции, осуществляющие террористическую деятельность в составе подпольных групп. Многие военные эксперты уверены, что исламистам до сих пор удается сохранять присутствие в провинции благодаря поддержке сил западной коалиции, которые дислоцируются на американской военной базе «Ат-Танф». Как известно, территория Даръа была полностью зачищена от радикалов незаконных бандформирований в конце июля прошлого года в ходе операции «Базальт».

Провинция Ракка

Стало известно о том, что в приграничные с Раккой районы Турции были переброшены дополнительные части. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27), подкрепления прибыли к окраинам провинции Шанлыурфа недалеко от пограничного города Тель-Абьяд, куда накануне была передислоцирована военная техника ВС Турции. Напомним, Анкара и Вашингтон договорились о совместном патрулировании «зоны безопасности» на севере Сирийской Арабской Республики (САР), которую должны покинуть радикальные курдские формирования.

Провинция Хасака

Агентство новостей News-Sinaa сообщает о том, что в городе Хасака произошло вооруженное нападение на местных жителей. Группа из трех вооруженных людей ворвалась в дом одной из семей в районе Ан-Нушва, избив его владельцев. В результате нападения был убит 60-летний Хаджи Маттар Аль-Салем. Он скончался от ран, полученных во время побоев. Кроме того, пострадала его жена. Еще три человека, находившихся в здании, были похищены. Отмечается, что американские наручники, которые имели при себе налетчики, как правило, используются курдскими радикалами, что говорит о том, что именно они могут иметь отношение к случившемуся. Более подробные сведения пока уточняются.

Тем временем в социальных сетях вновь появились сообщения о гибели одного из перемещенных лиц в курдском лагере для беженцев «Аль-Хол», находящемся в южной части провинции. Молодая девушка скончалась ввиду того, что ей не была оказана медицинская помощь. Напомним, в зимнее время тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в пункте временного размещения, привела к гибели более 300 детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.