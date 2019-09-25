Путин назвал востребованными и точными рекомендации Счетной палаты РФ

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин оценил работу Счетной палаты РФ. По мнению главы государства, рекомендации СП точны и реалистичны, а потому востребованы.

Кроме того, глава государства указал на то, что ведомство стремится не просто фиксировать проблемы, но и дополнять финансовый аудит анализом нацпроектов и инвестиционных программ.

«Они работают на повышение конкурентоспособности всей страны и улучшение жизни, расширение возможностей для каждого человека», — подчеркнул Путин, выступая на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.

Ранее глава государства внес в Совет Федерации кандидатуру члена генерального совета «Деловой России» Галины Изотовой на пост заместителя председателя СП РФ. Кроме того, Путин предложил экс-замминистра финансов РФ Алексея Саватюгина, замруководителя ФНС Андрея Батрукина и руководителя аппарата СП Олега Савельева на должности аудиторов.

Окончательное решение о назначении всех кандидатов в СП РФ Совет Федерации примет на заседании 25 сентября. Ротацию кадров на минувшей неделе прокомментировал глава палаты Алексей Кудрин. По его словам, ведомство ждет серьезное обновление.



