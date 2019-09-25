Донецк, 25 сентября. Мощный взрыв прогремел в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

О взрыве одним из первых написал телеграм-канал WarJournal. СМИ и источники в соцсетях выдвигают разные версии произошедшего на окраине столицы ДНР — диверсия на складе боеприпасов, халатность, попадание снаряда во время обстрела в одно из предприятий республики. Федеральное агентство новостей обсудило инцидент со старшим лейтенантом Народной милиции ДНР Александром Матюшиным с позывным «Варяг».

«Сегодня утром над Донецком, как и в уже далеком героическом 2014 году, встал столп дыма и опять со стороны аэропорта. Украинская армия нанесла артиллерийский удар из минометов различного калибра по Куйбышевскому району столицы нашей молодой республики», — рассказал он.

По словам Матюшина, в Интернете распространились слухи, что поднимающийся над Донецком дым, который виден даже из центра города, — это следствие возгорания от попадания мины в склад с боеприпасами. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

«Наши официальные пресс-службы как будто воды в рот набрали, хотя по факту каждого выпущенного снаряда с украинской стороны обычно выпускают экстренное заявление, — констатировал собеседник ФАН. — На данный момент они, видимо, попытаются умолчать данный факт о том, что действительно было попадание в склад боеприпасов, или собираются рассказать о попадании в жилой дом. Сейчас придумывают красивую сказку об этом, чтобы преподнести ее на очередном брифинге и раскидать по телеканалам. Было ли на самом деле попадание в склад с боеприпасами? Я затрудняюсь ответить, как не смогли мне ответить и многие военнослужащие находящиеся примерно в этом секторе».

Единственное, что подтвердили военные, с которыми общается Варяг — это факт обстрела и сам взрыв, а также столп дыма. Однако что взорвалось, они не знают, ибо стоят несколько левее поселка Грабари, где по слухам из Интернета взорвался склад.

«Мог ли там находится склад? Могу лишь сказать, что когда моя рота держала на том направлении участок фронта в 2015 году, там действительно находился склад. Есть ли он сейчас там, сказать не могу, ибо сей информацией владеют только люди находящиеся там и сотрудники отдела ЗГТ. Люди, работающие в правительстве, с которыми я разговаривал в приватной беседе, тоже не смогли ответить, что произошло на самом деле сегодня в Куйбышевском районе, и выдвинули несколько прямо противоположных версий».

При этом Матюшин полагает, что, скорее всего, о взрыве склада боеприпасов все же речь не идет.

«Поэтому нам можно только гадать и ждать официальный заявлений от пресс-службы НМ ДНР и ОБСЕ. Но, лично я думаю, что рвущиеся боеприпасы дончане бы слышали очень долго, а не наблюдали бы просто столп дыма» — подытожил Варяг.

Напомним, что на прошлой неделе теракт, за которым, согласно выводам Следственного комитета России, стоят украинские спецслужбы, произошел в ЛНР. По мнению российских правоохранительных органов, подрывая мост злоумышленники ставили перед собой задачу сорвать доставку гуманитарной помощи из РФ. При этом цели своей преступники явно не достигли — гуманитарный конвой прошел по другому маршруту.