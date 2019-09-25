Huawei выпустила новый флагман с собственной экосистемой

Москва, 25 сентября. Запуск линейки смартфонов от китайской корпорации Huawei — Mate 30 и Mate 30 Pro — дал старт созданию новой, свободной от внешнего влияния экосистемы приложений, которая предоставит все необходимые инструменты пользователям. При этом новые гаджеты самодостаточны, особенно для российских пользователей. Об этом сообщила пресс-служба Huawei.

Отмечается, что корпорация в течение 10 лет работала над созданием собственной экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), которая была презентована вместе с новыми девайсами Mate 30. Линейка Huawei Mate 30 построена на платформе открытой версии ОС Android 10, имеет свой магазин приложений Huawei AppGallery, а также позволяет пользователям добавить в телефон любые мобильные приложения на свой вкус.

При этом в Huawei указали на то, что у российских владельцев Mate 30 будет еще больше преимуществ, так как у них есть безопасные инструменты от отечественных компаний, речь идет, к примеру, о «Яндексе» и Mail.ru Group, сообщает ТАСС.

Пресс-служба Huawei также отметила, что в настоящее время ключевая цель компании — предложить пользователям аппараты, которые были бы независимы от внешних факторов.

Напомним, 20 сентября Huawei официально презентовала свой новый флагман Mate 30 в Мюнхене.