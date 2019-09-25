Письмо священников в поддержку оппозиции было написано по заказу духовника Ходорковского

На портале «Православие и мир» 18 сентября было опубликовано открытое письмо с требованием отпустить молодых людей, осужденных на реальные сроки за участие в беспорядках, произошедших летом в Москве. Его подписала группа православных священнослужителей. Но, как вскоре выяснилось, это требование является не официальной позицией Русской православной церкви, а лишь частной инициативой нескольких священников.

Священники на службе у олигарха

Новость о публикации письма моментально подхватили оппозиционные и западные СМИ — «Радио Свобода», «Дождь», медиаресурсы блогера Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского. Последний особенно интересен, потому как одним из инициаторов обращения оказался протоиерей Алексей Уминский, духовник олигарха.

Ни священник, ни олигарх своих дружеских отношений не скрывают. Впрочем, сам Уминский отрицает тот факт, что является духовным наставником Ходорковского.

«Я бы не стал говорить такие слова как духовник, как духовный наставник. Как собеседника, скажем, в большей степени, как человека, который в течение нескольких лет последних и в СИЗО, и на зоне в Сегеже к нему приезжал, имел с ним беседы и, конечно, преподавал ему церковные таинства», — заявил протоиерей в одном из интервью телеканалу «Дождь».

То есть беседы велись на светские темы. А единственная светская тема, которой посвящает все свое время Ходорковский — это деструктивная антироссийская деятельность.

Скандальный раскольник

На самом деле протоиерей Уминский сам является своего рода несистемной оппозицией в рядах РПЦ. Среди православных верующих он известен многими, мягко говоря, неоднозначными идеями.

Так, из семи божественных таинств, которые по сути своей являются основой православной веры, Уминский признает значимыми лишь три: крещение, миропомазанье и причастие. А вот таинства исповеди и венчания он всерьез не воспринимает. В своей позиции протоиерей крайне близок к протестантизму, где единственным божественным таинством признается лишь крещение.

Но самым резонансным стало заявление, в котором Уминский сравнил отношения верующих и церкви с сексом.

«Церковь — это тоже форма соития, только совершенно иного. Соития, когда мы становимся единым телом со Христом, когда мы и он буквально друг в друга проникаем... Это наибольшее пронзение любви, через которое ты наконец-то можешь другого до конца принять в себя — так, что уже невозможно отделиться друг от друга, вы совершенно вместе. Это любовь, которая делает единым существом».

Удар по православному единству

Наглядно видно, что инициатором коллективного письма православных священнослужителей является человек, которому православные постулаты не особо и интересны. Учитывая этот важный факт, можно сказать, что само письмо было не более, чем провокацией. Протоиерей Уминский попытался вынудить руководство РПЦ вмешаться в судебную систему на стороне несистемной оппозиции. Хотя представители именно этой самой оппозиции постоянно пытаются уличить церковь во вмешательстве в светскую жизнь страны.

Очевидно, что весь инцидент был тщательно спланирован Ходорковским с целью расколоть Русскую православную церковь, а вслед за ней и общество. Известный метод «разделяй и властвуй» крайне любим беглым олигархом. Его он применяет в том числе и для манипулирования российскими оппозиционерами.

Но сегодня можно смело утверждать, что провокация с письмом явно не удалась, шумиха вокруг него стихла уже на следующий день. Православные россияне оказались устойчивы к манипуляциям олигарха, чего нельзя сказать о представителях российской несистемной оппозиции.