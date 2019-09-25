Годовалую дочь Заворотнюк привели в палату к больной матери

Москва, 25 сентября. Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время в больнице увидела свою годовалую дочь Милу. Как сообщили сотрудники клиники, где находится актриса, девочку привели в палату к матери.

Актриса пришла в сознание и захотела полюбоваться на свою дочь. Вероятно, что появление дочери поможет актрисе побороть страшное заболевание. Однако подробности встречи актрисы с дочерью неизвестны, вход в палату Заворотнюк строго ограничен.

Дочери Заворотнюк Миле скоро исполнится один год, у семьи были грандиозные планы на празднование дня рождения. Однако болезнь актрисы нарушила эти планы.

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ранее звезда «Моей прекрасной няни» уже перенесла одну операцию. По не подтвержденной семьей Заворотнюк информации, у актрисы обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи.

Информация, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий. Как рассказал знакомый с ситуацией хирург-онколог, удаление опухоли даже в тяжелых случаях дает хорошие шансы на выздоровление.

Ранее стало известно, что актрисы пришла в себя и попросила родных принести ей документы. По словам источника, артистка оформила завещание. По информации источника, стоимость имущества Заворотнюк оценивается в сумму более 500 миллионов рублей.