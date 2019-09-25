Экипаж «затонувшей» подлодки «Колпино» спасли в Черном море

Севастополь, 25 сентября. Учения по спасению «затонувшей» подлодки «Колпино» прошли в ходе учений в акватории Черного флота. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Согласно сценарию учений на подлодке возникла аварийная ситуация, после чего субмарина затонула, опустившись на глубину более 240 метров. Ее поиском занимались 12 кораблей, вертолеты и самолеты из состава авиагруппы Черноморского флота.

После обнаружения «аварийной» подлодки судно «Коммуна» спустило к ней глубоководный аппарат АС-28 с аварийной спасательной группой на борту. После процесса состыковки АС-28 поднял с глубины «раненых» членов экипажа