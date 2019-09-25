Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минюст РФ предложил разрешить приставам взламывать дверь для проверки перепланировки

2 946
0 Оставить комментарий

Минюст РФ предложил разрешить приставам взламывать дверь для проверки перепланировки

Москва, 25 сентября. Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери квартир, чтобы проверить правомерность перепланировки или установки газового оборудования. Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве предложил внести Минюст. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Министерство предлагает давать возможность приставам проникнуть в квартиру или дом, если жильцы не хотят впускать сотрудника ФССП добровольно, передает Deita.ru. Кроме того, для получения права на взлом приставам потребуется соответствующее решение суда, выданное по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля.

При взломе обязательно должны присутствовать понятые. Также приставы обязаны сохранить в целости имущество жильцов, сообщает «ФедералПресс». Поправки, предложенные Минюстом, призваны обеспечить безопасность граждан, поскольку незаконная перепланировка или несанкционированная установка газового оборудования угрожают жизни и здоровью людей, передает «Царьград».

Ранее в Госдуме РФ предложили запретить судебным приставам арестовывать трудовые и военные пенсии. Также предлагается запретить сотрудникам ФССП взыскивать долги за счет алиментов, материнского капитала и социальных пособий.

infox - new
Источник: Портал проектов нормативных правовых актов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров