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Лобода призналась в отношениях с лидером метал-группы Rammstein

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Лобода призналась в отношениях с лидером метал-группы Rammstein Москва, 25 сентября. Украинская певица Светлана Лобода впервые призналась в своих отношениях с солистом немецкой метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом исполнительница рассказала в интервью журналисту и телеведущей Ксении Собчак.  

В интервью с Собчак, опубликованном на YouTube, Лобода впервые открыто говорит о том, что с немецким исполнителем ее связывают романтические отношения, которые ранее оба вокалиста трепетно скрывали.

В ходе беседы Собчак вспомнила, как Лобода в ответ на вопрос о Линдеманне рэперу Басте некогда заявила, что у нее контракт, и она не может об этом говорить. «Проговорилась, видишь», — ответила ей певица, признав, что действительно проболталась.

Телеведущая сказала, что ситуация с контрактом напоминает рабство, но украинская исполнительница поспешила ее успокоить и сказала, что это любовь. 

«Я не в рабстве, я в любви», — заявила Лобода. 

Звезда поделилась, что счастлива, что в ее жизни есть Линдеманн, и с ним она может чувствовать себя «маленькой кошечкой». 

«Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, и тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет...», — сказала певица.

В ответ на это Собчак отметила, что долго такое чувство в таких, как она и Лобода, не живет, но певица не согласилась с этим заявлением и призвала телеведущую «хотя бы попробовать». 

Лобода уверена, что романтические отношения получается сохранить, когда люди живут на расстоянии. 

Этим летом звезда поп-сцены России и Украины Светлана Лобода смогла насладиться выступлением Rammstein на стадионе «Лужники» в Москве и сфотографировалась с портретом возлюбленного лидера немецкой группы Линдеманна, сидя на унитазе.

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Источник: Youtube.com
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