Врач опровергла слова британских ученых, назвавших смартфон причиной геморроя

Москва, 25 сентября. Врач-проктолог Марьяна Абрицова опровергла исследования британских ученых, согласно которым смартфоны могут стать причиной развития геморроя.

Эксперты считают, что многие мужчины берут с собой в туалет телефон. Поэтому они проводят там больше времени, чем другие люди, и рискуют получить геморрой, пишет The Sun.

По данным соцопроса, почти половина населения Великобритании использует смартфон в туалете. По мнению Марьяны Абрицовой, дело не в смартфоне.

Заболевание связано с долгим пребыванием в туалете, причем человек может читать газету или книгу, сказала проктолог.

«Если вы долго сидите на унитазе, нарушается кровоснабжение, происходит отток крови из венозной системы. Это может быть провоцирующим фактором геморроидальной болезни», — рассказала специалист, ее цитируют Nation News.

Поза человека в туалете отличается от той, которую он занимает на стуле. Пребывание на унитазе более пяти минут увеличивает риск проктологических заболеваний.

Поэтому нельзя называть причиной геморроя использование телефона, резюмировала врач. Ранее врачи рассказали о причинах, которые провоцируют развитие рака молочной железы.

Они порекомендовали женщинам старше 40 лет регулярно проходить маммографию.