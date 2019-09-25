Зеленский отреагировал на решение Трампа обнародовать стенограмму их беседы

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его телефонная беседа с американским коллегой Дональдом Трампом, которую тот решил обнародовать, носила «частный и конфиденциальный» характер. Об этом украинский лидер заявил в интервью каналу CNN во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отвечая на вопрос американского репортера, хочет ли он, чтобы была обнародована стенограмма этой беседы, Зеленский ответил: «Посмотрим».

Хозяин Белого дома ранее заявил, что позволил опубликовать полную стенограмму его июльского телефонного разговора с Зеленским в неотредактированном варианте. Он также добавил, что руководитель Госдепа США Майк Помпео получил разрешение от кабинета министров Украины на обнародование этой стенограммы.

Ранее стало известно о новом расследовании, которое ведется в США против американского президента Трампа, которого подозревают в том, что тот во время телефонного разговора требовал от Зеленского под угрозой прекращения военной помощи Украине инициировать расследование против своего главного оппонента на предстоящих в США в будущем году президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера, который работал с одной из украинских компаний. Во вторник также стало известно о том, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа, сообщал Infox.ru.

Как сообщало «Утро.ру», экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала правильным решение Конгресса начать процедуру импичмента Трампа.