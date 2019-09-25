Импичмент Трампу и конец «империи нефтедоллара»

В шумной информационной пене, которая сейчас активно взбивается вокруг «начала процедуры импичмента» против 45-го президента США, текущие политические моменты заслоняют собой более глубокую историческую перспективу. Классический случай, когда «за деревьями не видно леса»…

Причины

На что, собственно, «дернулись» демократы и их союзники по «глубинному государству»? На телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 21 июля, в котором «хозяин Белого дома» якобы предложил своему украинскому «коллеге» возобновить расследование мутных дел фирмы «Джозеф Байден и сын» на территории «незалежной» под угрозой блокировки военной помощи на сумму 250 миллионов долларов? Да конечно! Это, в лучшем случае, повод, но далеко не причина. Такие «мелочи» для Америки, по большому счету, можно вообще в расчет не брать. Если за ними не стоит нечто большее. Как в 1974 году за «уотергейтом» и досрочным уходом Ричарда Никсона в отставку стояла не законность прослушки в одноименном отеле, а острая необходимость «явочным порядком» пересмотреть условия «разрядки», отказа США от золотого обеспечения доллара и «войны Судного дня».

Точно так же сегодня вопрос стоит о том, как будет решаться судьба «империи доллара», выстроенной почти полвека назад. И здесь ключевым событием, несомненно, является фактический отказ Саудовской Аравии от нефтяного обеспечения «валюты Федрезерва», связанный с «атакой дронов» 14 сентября 2019 года. Как раз накануне заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, которое прошло 17-18 сентября и по итогам которого учетная ставка была снижена до 1,75-2% годовых. А нынешний «укрогейт» начал раскручиваться с 21 сентября, когда Джозеф Байден сделал соответствующее заявление на встрече со своими сторонниками в Айове.

Совпадения? Не исключено, разумеется, но что-то слишком кучно в цель пошли подобные совпадения. К сведению: Джо Байден до своего вице-президентства 36 лет (!) был сенатором от штата Делавэр, крупнейшего внутриамериканского «финансового оффшора», причем его полномочия начались как раз в 1973 году, то есть в эпоху перехода «империи доллара» на нефтяной фундамент и ее превращения в «империю нефтедоллара».

Политический взлет Байдена начался после автокатастрофы, в которой погибли его жена и дочь, а оба сына получили тяжелые травмы. Кстати, у Трампа схожая ситуация: старт ослепительной карьеры «Большого Дональда» начался после автокатастрофы, в которой погиб его старший брат Фред. Хиллари Клинтон, соперница Трампа и соратница Байдена, была ключевой фигурой уотергейтского скандала, поскольку именно проведенный ею жесткий многочасовой допрос Ричарда Никсона стал главной причиной отставки «хитрого Дика» в январе 1974 года. Так что все тут взаимосвязано и уходит своими корнями далеко в прошлое.

Так или иначе, по итогам саудовской катастрофы доллар ФРС фактически «повис в воздухе», так что недавняя угроза главы банка Англии Марка Карни лишить нынешнюю американскую валюту статуса глобального платежного средства не замедлила исполниться. Кстати, по мнению ряда экспертов, сделано это было руками ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater (есть ли здесь «перекличка» со словом Watergate, судить не берусь), которая, собственно, и осуществляет комплексную защиту объектов Saudi Aramco, в том числе — в Абкайке и Хурайсе.

И последствия

Не менее, а даже гораздо более важным, чем вопрос, НА ЧТО «дернулось» американское Deep State, является вопрос о том, КАК оно «дернулось»? А дернулось оно таким образом, который показывает полное пренебрежение данного актора традициями политической системы США, худо-бедно существующей почти два с половиной века. Впрочем, это проявилось уже после избрания Дональда Трампа 45-м президентом США, когда сторонниками Хиллари Клинтон и Ко по всей стране были организованы массовые протестные акции под лозунгом «Not my president!», а госаппарат и органы власти: как федеральные, так и на местах, — занялись откровенным саботажем деятельности нового «хозяина Белого дома», как «незаконно избранного при помощи русских хакеров».

В результате ключевой в политической системе США институт президентства в значительной мере утратил свою «сакральность» для общества, хотя в полной мере это скажется только после ухода Дональда Трампа в 2021-м или, что гораздо вероятнее, в 2025-м году. Трамп — последний президент американцев. Пусть их меньшинства, но — американцев. Тот политик, который придет ему на смену, может быть президентом большинства — но уже не-американцев. Собственно, сам его приход будет следствием утраты американской идентичности, в том числе — политической.

Америка уже перестала быть высшей ценностью для большинства населения этой страны. Куда важнее «права и свободы меньшинств», «политкорректность» и прочие «новые» ценности, услышав про которые отцы-основатели Соединенных Штатов наверняка потянулись бы к ружьям, а ковбои Дикого Запада — к свои револьверам. На такой основе государства не строятся, а только разрушаются. И в этом отношении Америка явно повторяет избранный ею некогда путь Древнего Рима. Новые остготы и вандалы — уже там, внутри Соединенных Штатов. А то, что их боевыми доспехами являются розовые вагины в человеческий рост, радужные флаги и стринги с перьями, — лишь детали, передающие колорит исторической эпохи, не более того. Трамп в этой ситуации выглядит почти Аэцием. Свою битву на Каталаунских полях «последний римлянин», может быть, и выиграет, но его Рим/Америку это уже не спасет — лишь отсрочит ее крах как единого целостного проекта.