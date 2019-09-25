Бывший супруг Заворотнюк рассказал, что роды могли стоить ей жизни

Москва, 25 сентября. Бывший супруг заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк бизнесмен Дмитрий Стрюков рассказал о тяжелых родах, которые пережила его экс-жена.

По его словам, знакомство с актрисой завязалось совершенно случайно — Заворотнюк пыталась «поймать» автомобиль, подвезти ее решил Стрюков. С тех пор пара не расставалась, все время проводила вместе. При этом бизнесмен был женат, но ради известной артистки оставил семью.

В браке с Заворотнюк он стал отцом двоих детей: дочери Анны и сына Майкла. Появление на свет первого ребенка, как признался бизнесмен, было настолько сложным, что врачи советовали не рожать второго, роды могли стоить ей жизни.

«У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», — рассказал бывший супруг Заворотнюк.

Он констатировал, что их общие дети — «самое волшебное», что есть в его жизни.

Напомним, актриса в настоящее время замужем за фигуристом Петром Чернышевым, они сыграли свадьбу в сентябре 2008 года. В октябре прошлого года у пары родилась дочь Мила.

У Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи. Лишь недавно Чернышев, впервые кратко высказался о состоянии жены. Связаться с ним удалось коллеге спортсмена — Алексею Ягудину. На вопрос о состоянии Заворотнюк фигурист ответил: «Молимся».

Информация, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий. СМИ предположили, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

В среду стало известно, что родные актрисы принесли ей в палату пакет документов, она оформила завещание. При этом частная клиника засекретила медкарту звезды. Палата, в которой лежит артистка, взята под охрану.