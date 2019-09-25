Лохматая Соболь без макияжа напугала подписчиков в Instagram

Москва, 25 сентября. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой запечатлена с непричесанными волосами и без макияжа. Публикация протеже скандального блогера Алексея Навального вызвала негативную реакцию подписчиков, на которую она, очевидно, не рассчитывала, пишут СМИ.

В комментариях к фото пользователи Сети резко раскритиковали Соболь. Некоторые подписчики сравнили ее с Лешим и Бабой Ягой. Часть пользователей напомнила юристу «ФБК», что можно пользоваться декоративной косметикой и расческами.

Как пишет Nation News, спасти положение Соболь попытались в «ФБК» с помощью ботов, которые начали писать десятки комплиментов под ее публикацией. Как отмечает издание, вероятно, пост протеже Навального имел несколько целей.

Первая — с помощью «естественной» фотографии Соболь пыталась создать образ человека, «близкого к народу». Во-вторых, публикация «без макияжа» должна была вызвать симпатии женской аудитории, а небрежная «укладка» и черное кружевное белье — одобрение мужской.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир Марьино «фабрику ботов» скандального блогера Алексея Навального. Кроме того, прогонка Twitter-страниц Любови Соболь и Алексея Навального через сервис Twitter Audit показала, что настоящая поддержка «оппозиционеров» — фейковые аккаунты ботов.

Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что Навальный использует соцсеть для манипуляций людьми. Он также подтвердил, что у скандального блогера есть своя «фабрика ботов».