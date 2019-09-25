Порошенко готовит на Украине путч в декабре

В украинском политикуме циркулируют упорные слухи о возможном «декабрьском перевороте», который готовят люди из окружения экс-президента Петра Порошенко. Киевский политолог Андрей Бодров прокомментировал этот тренд, а также перспективы изменения политики Киева под влиянием США и ЕС, передает корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

По мнению Бодрова, слухи о перевороте или путче на Украине в декабре, которые периодически возникают в информационном поле страны, являются большим преувеличением.

«Если даже и организуется некая коллективная реакция на деятельность [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды во власти, то, по большому счету, Порошенко сможет выступить лишь в качестве «витрины», — убежден аналитик. — Центром организации «третьего майдана» он при всем желании выступить не сможет. Его личная связь с его командой, состоящей из «осколков» старой системы, которым некуда было деться и которые объединились в «Европейскую солидарность», не позволяет что-то подобное организовать. Если такие процессы против действующей власти реально начнутся, то для организации путча нужно искать совсем других игроков — закулисных».

Причем, по мнению политолога, эти «закулисные игроки» находятся не на Украине. К тому же все органы власти, в том числе силовые, на сегодняшний день уже перешли под контроль команды Зеленского, заметил эксперт. Поэтому вряд ли можно ожидать, что команда действующего президента будет сидеть сложа руки и ждать, пока организуется новый бунт.

«В целом, на мой взгляд, возможность «третьего майдана» пока существует на уровне кулуарных разговоров, ожиданий и желаний некоторых политических групп. Но на уровне реальных процессов, имеющих под собой материальные потоки, социальные группы, идеологическую базу и основания, это является больше мифом, — уверен Бодров. — Думаю, это, скорее всего, один из способов, с помощью которых Петр Порошенко удерживает вокруг себя ту рассыпающуюся команду, которая еле-еле держится рядом с ним. Он каждый день кормит их обещаниями по поводу того, что «вот еще немножко, и мы вернемся во власть».

Также политолог вкратце обрисовал свое видение того, кто составляет «костяк» команды Зеленского и какими мотивами она руководствуется.

«Сам Владимир Зеленский — это «надводная часть айсберга». Даже, скорее, один из пиков этого айсберга, у которого достаточно мощное основание. Стоит посмотреть на бэкграунд большинства игроков, которые вошли в новый состав правительства, — обратил внимание политолог. — Их бэкграунд очень тесно связан либо с американскими грантовыми структурами, либо с грантовыми структурами Сороса. В крайнем случае — с какими-либо высшими учебными заведениями на Западе, которые проводили индоктринацию этих людей, инсталлировали им определенное мировоззрение. И, разумеется, пришедшие во власть люди мыслят соответственно — используя западные стандарты и схемы, многие из которых откровенно антироссийские».

При этом у нынешней власти во главе с Зеленским есть и другая отличительная черта — тяга к одобрению, к аплодисментам, красивым жестам, впечатляющим театральным паузам и так далее.

«И эта тактика власти, скорее всего, будет продолжаться, — прогнозирует аналитик. — У Зеленского есть не только харизма, но и огромный актерский опыт, опыт перевоплощения. Огромное количество часов, проведенных на сцене, помогает ему эффектно подавать любые инициативы или мысли. Но тут есть и большая проблема — президенту, как человеку, привыкшему к готовым сценариям, часто приходится в сложных ситуациях реагировать ситуативно. Поэтому повышается риск ошибок, имеющих в этих обстоятельствах очень высокую цену».

Также, сообщил Бодров, на данный момент в украинском истеблишменте достаточно сильны ожидания того, что активный военный конфликт в Донбассе может сойти на нет уже к концу нынешнего года.

«На уровне международных отношений есть множество позитивных проявлений, признаков определенных «подвижек» в этом вопросе, — считает эксперт. — Все это увенчалось речью [президента Франции Эммануэля] Макрона, который заявил о формировании «единого фронта между Европой и Россией» против давления США на Европу, а также возможного союза России и Китая. Это, с моей точки зрения, признак «климатических изменений» в международной политике. Подвижки на донбасском направлении пока не столь очевидны. Все эти «подвижки» в ТКГ, все эти переговорные форматы — хоть нормандский, хоть минский — это то, что нам позволяют увидеть. Реальная же политика, поиск компромиссов происходят в закулисье».

По мнению Бодрова, самые большие компромиссы в сегодняшней политике достигаются в ходе персональных встреч мировых лидеров.

«В этой ситуации «потепление климата» вокруг Донбасса тесно связано с борьбой Европы и Соединенных Штатов за возможность союза с Россией. А «потепление» по линии Вашингтон-Москва происходит достаточно давно, и мы это видим как по поведению [президента США Дональда] Трампа, так и по тому, что происходит в рамках международных саммитов, — уверен Бодров. – В Европе также произошли серьезные подвижки. Лидер Франции Макрон претендует на первенство в политике Евросоюза. В то время как [канцлер ФРГ] Ангела Меркель, дорабатывающая свою последнюю каденцию, уходит на второй план в европейской политике».

По сути, в своей недавней речи Макрон осветил будущие контуры европейской политики в отношениях с Россией, считает эксперт.