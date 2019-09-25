Названа причина, по которой Джонсон экстренно покинул Генассамблею ООН

Москва, 25 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон экстренно покинул 74-й сессию Генассамблеи ООН. Причиной такого решения главы Британии стало решение Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента.

Решение о незаконности приостановки работы парламента было принято в Верховном суде Великобритании накануне. Как передает телеканал Sky News, это стало большим ударом по Джонсону и правящей Консервативной партии.

Из-за сложившейся ситуации премьер Британии был вынужден в срочном порядке покинуть Нью-Йорк, где принимал участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Джонсон вернулся на родину на внеочередное заседание палаты общин, от которой ему грозит вотум недоверия.

Как пишут СМИ, глава лейбористской партии Джереми Корбин предложил Джонсону уйти в отставку, и теперь премьер должен выступить перед парламентом.

Ранее Джонсон получил согласие королевы Елизаветы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Премьер-министр объяснил, что правительству Великобритании следует представить новую повестку, а затем начать реализовывать внутриполитическую программу.

Многие парламентарии заподозрили, что Джонсон хочет вывести 31 октября Британию из Евросоюза без сделки и скрывает связанные с этим ходом информацию и документы. Они также предположили, что премьер дезинформировал королеву для получения ее одобрения на приостановку работы парламента.

Верховный суд поддержал их точку зрения. После вынесения судом вердикта парламент соберется 25 сентября.

На общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН Джонсон ранее заявил, что развитие современных технологий может привести к круглосуточному контролю населения и «цифровому авторитаризму».