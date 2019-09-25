Патрушев рассказал о популярности российских кондитерских изделий в арабских странах

Москва, 25 сентября. Российские кондитерские изделия становятся все популярнее в Юго-Восточной Азии и арабских странах. Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Все активнее поставляются за рубеж кондитерские изделия. Российские бренды набирают популярность в Юго-Восточной Азии и арабских странах», — уточнил он.

Очень важно, что к внешней торговле активно присоединяются малые формы хозяйствования, которые производят нишевую продукцию, например, мед или дикоросы, отметил министр.

Патрушев также напомнил, что развитие экспортного потенциала отечественной продукции агропромышленного комплекса (АПК) является одним из важнейших направлений в работе министерства.