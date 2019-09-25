В Куйбышевском районе Донецка услышали взрывы и выстрелы перед сильным пожаром

Донецк, 25 сентября. Сильному пожару в Донецке предшествовала серия взрывов и выстрелов, которая продолжалась почти на протяжении часа. Об этом сообщил житель города.

«Я услышал серию взрывов и выстрелов, которые продолжались около часа. Они начались примерно в семь часов утра. Все это время я находился дома», — рассказал дончанин.

Сегодня утром жители Донецка сегодня наблюдали над городом столб дыма, причиной образования которого стал пожар в Куйбышевском районе города.

Как сообщили в управлении Народной милиции ДНР, возгорание произошло на территории алюминиевого завода. Причины случившегося пока неизвестны, но будут устанавливаться.

Также в ведомстве рассказали об интенсивных обстрелах территории Куйбышевского района, в результате которых осколками были повреждены два санитарных автомобиля. Отмечается, что пострадавших не зафиксировано.

Об обстрелах сказали и в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). По информации СЦКК, в 8.00 утра украинская армия открывала огонь по Донецку из артиллерии в 122 мм, сведения о пожаре стали появляться в это же время.

Местные жители утверждают, что обстрелов этого района на севере города не было с 2016 года.

Донецкий завод алюминиевых профилей работает с 1997 года и специализируется на производстве продукции для машиностроительных, торговых и строительных компаний.

До начала гражданской войны на Украине предприятие было крупнейшим в государстве в своем роде. Несмотря на конфликт, завод продолжил работу, но за время боевых действий неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Луганской и Донецкой Народных Республик — не признали новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев, в свою очередь, начал на юго-востоке страны силовую операцию против мирных жителей. Позже стороны конфликта подписали минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию мирным путем.

Однако власти Украины до сих пор не исполнили взятых на себя в рамках соглашений обязательств, а ВСУ систематически продолжает нарушать в регионе режим перемирия.