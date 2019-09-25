Украина приостановила подачу воды в три города ЛНР

Луганск, 25 сентября. Украина временно прекратила подачу воды в три города Луганской Народной Республики в связи с обесточиванием линии электропередач (ЛЭП). Без водоснабжения остались жители Стаханова, Кировска и Брянки, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР «Лугансквода».

Уточняется, что ЛЭП была обесточена в связи с ее государственной поверкой. Поставка воды была приостановлена 25 сентября в 9.30.

«На насосной станции ЗФС-3 будут проводиться переключения, в связи с этим будет кратковременно прекращено водоснабжение по магистральному водоводу Ду-1200 «н/ст ЗФС-3 — н/ст ЗФС-4», — сообщили в пресс-службе.

Водоснабжение будет возобновлено после восстановления плановых объемов поставок воды с территории Украины, уточнили в ГУП «Лугансквода».

Отметим, что украинская сторона поставляет воду в Киев с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях. В случае ограничения или приостановки подачи воды трудности испытывают жители Стаханова, Кировска, Брянки, Первомайска, Красного Луча, Антрацита и Алчевска, а также некоторых районов Луганска.

По данным ГУП «Лугансквода», ЛНР обеспечивает себя водой на 84%. Сейчас республика добывает в среднем 280 тысяч кубометров воды в сутки, с подконтрольных Киеву территорий поставляется порядка 50 тысяч кубометров. До начала гражданской войны жителям нынешней ЛНР подавали 400 тысяч кубометров воды в сутки.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе были провозглашены две народных республики — ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.