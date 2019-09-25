Зеленский назвал главные помехи развитию Украины. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский назвал главные помехи Украине Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ГА ООН назвал две главные преграды, мешающие развитию страны. Первая — это внутриполитическая традиция сопротивляться важным для развития страны реформам. При этом он забыл упомянуть коррупцию. Именно она стала причиной отказа Дональда Трампа от продолжения военной помощи Украине. И второй преградой Зеленский считает так называемую «российскую агрессию» против незалежной. По словам политика, Киев не сможет ее одолеть без помощи мирового сообщества. Не лишним будет напомнить, что после госпереворота на Украине в 2014 году жители Крыма отказались признавать легитимность новых киевских властей, провели законный референдум и приняли единогласное решение о воссоединении с Российской Федерацией. Но Киев в упор не хочет признавать это факт.

Валентина Матвиенко снова возглавила Совет Федерации Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации в третий раз. Ее кандидатуру сенаторы поддержали единогласно. Напомним, других кандидатов на эту должность предложено не было. По мнению главы комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко, это связано с тем, что «альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет». Необходимость переизбрания спикера была связана с губернаторскими выборами в Петербурге. Ранее новый глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о делегировании Матвиенко в Совфед в качестве представителя петербургского правительства.

РФ, Турция и Иран обсудили конституционный комитет Сирии Главы МИД РФ, Ирана и Турции будут содействовать проведению первого заседания конституционного комитета по Сирии в Женеве. Встреча министров стран-гарантов «астанинского формата» прошла на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. На которой они заявили, что будут оказывать поддержку конституционному комитету САР, взаимодействуя со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии, а также с сирийской стороной. По их словам это положит начало долгосрочному политическому процессу в республике. Напомним, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о формировании конституционной комиссии САР. По его словам, она соберется в ближайшее время.