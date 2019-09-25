Мухин уличил Зеленского в попытках скрыть печальную действительность на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, давил ли на него глава американского государства Дональд Трамп во время переговоров. Ответ был отрицательным; Зеленский указал, что влияние на него может оказать лишь один человек.

«На меня давить может только мой сын, которому шесть лет», — сказал действующий руководитель Украины.

Известный политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал яркий демарш Зеленского. По его словам, громкое заявление направлено на то, чтобы замылить тот факт, что Украина находится в зависимости от третьих государств.

«За красивой фразой Зеленский попытался скрыть печальную действительность. Украина управляется извне. И вся эта напускная бравада, которую демонстрируют сам Зеленский и его команда, что Украина — суверенное государство, — не более чем бравада», — подчеркивает он.

Собеседник ФАН напомнил, что экономика Украины находится в критическом положении, а страной руководят непрофессионалы.

«Достаточно посмотреть на закредитованность экономики, достаточно посмотреть на состав правительства, достаточно посмотреть на действия, которые предпринимает руководство Украины сейчас, чтобы прийти к печальному выводу: Украина по-прежнему находится под плотным контролем США и Великобритании», — рассуждает политический аналитик.

Директор Центра политической информации исключил, что во внешней и внутренней политике Украины в ближайшее время произойдет коренной перелом.

«Перелом ситуации невозможен. Он был бы объективно возможен, если бы Украина выплатила все долги и прекратила гражданскую войну на своей территории», — заключил Алексей Мухин.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который дает возможность президенту Украины единолично утверждать план обороны страны. Политолог Юрий Кот уверен, что Зеленский таким образом намерен стать диктатором.

Напомним, в результате антиконституционного переворота на Украине разгорелась гражданская война. Вооруженный конфликт унес жизни более 13 тысяч человек.