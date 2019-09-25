Москва, 25 сентября. В текущем году в России перестали колебаться цены на молоко, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, отчитываясь перед депутатами Госдумы во время правительственного часа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы добились этого впервые за пять лет», — отметил Патрушев.

Таким образом, в России за пять лет добились стабильных цен на молоко. По мнению Минсельхоза, это заслуга внедренной системы «Меркурий», которая, в том числе, контролирует производство молока. С июля 2019 года производителей сухих молочных продуктов, сыров, сливочного масла и молочной консервации обязали оформлять ветсертификаты. С 1 ноября в «Меркурий» включат питьевое молоко в потребительской упаковке.

С 1 июля сертификации подлежат молоко и сгущенка, сливочное масло, тертые сыры или сыры в порошке, плавленые и голубые сыры. Не входят в «Меркурий» пастеризованное молоко и сливки, изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую упаковку.

С 1 ноября 2019 года сопровождению ветеринарными документами будут подлежать молоко и сливки, пахта, йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог без ограничений. В список также войдет мороженое, кроме замороженного льда.

Система «Меркурий» работает в РФ с 1 июля прошлого года. Благодаря ей имеется возможность отслеживать весь путь продукции «от поля до прилавка».

В апреле стало известно, что ГД рассмотрит проект о запрете рекламировать детские смеси как заменители молока. Группа членов Совета Федерации под руководством вице-спикера верхней палаты Галины Кареловой в среду внесла на рассмотрение Государственной думы проект, который предполагает запрет рекламы детских смесей для питания как полноценных заменителей грудного молока.

Отмечается, что документ предлагает запретить рекламу детских молочных смесей, которые предназначены для вскармливания детей в возрасте до 12 месяцев, включая рекламу продукции в магазинах и супермаркетах, в том числе с помощью использования скидок, бонусов и распродаж.

По мнению авторов инициативы, исследовательские материалы подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается лучшим видом питания.